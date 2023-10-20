نائب رئيس «المؤتمر» يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي، للتحرك بقوة وحزم لوقف أعمال التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، ودعوات التهجير التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الأشقاء الفلسطينيون وأطفالهم من الحصار والعنف المستمر.

انتهاكات وتجاوزات العدوان

أشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إلى أن انتهاكات وتجاوزات العدوان الإسرائيلي المجرم، بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وافتعال أزمة مدروسة وأزمة لاجئين جديدة، لدفع نحو 2.3 مليون فلسطيني للهجرة، معتبرا أن هذا العمل غير الأخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية.

وأكد «منصور»، أن منع وصول الإمدادت الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس، يعرض المواطنين المدنيين العزل وخاصة النساء والأطفال لخطر الموت.

جهود الرئيس السيسي

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تأكيدهما موقف مصر والأردن، ومطالبتهما بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وحماية المدنيين والأطفال ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.