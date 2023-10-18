حزب المؤتمر: إسرائيل تنفذ أكبر عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، المجزرة الإنسانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطباء والمرضى والأطفال والنساء جريمة حرب، ولا بد من أن يتحرك العالم كله لنصرة الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تنفذ أكبر عملية إبادة جماعية

وأكد حزب المؤتمر، أنّ إسرائيل تنفذ أكبر عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، متسائلًا: «لماذا هذا الصمت الدولي أمام ما يحدث من مجازر على أرض فلسطين، وقصف مستشفى المعمداني وسقوط المئات من الشهداء، إنّه عمل ضد الإنسانية والعالم كله يقف صامتا أمام العدوان الغاشم الهمجي الممنهج».

وثمّن حزب المؤتمر الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من براثن جيش الاحتلال الأهوج، منوهًا بدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي السبت المقبل لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تملك سلطة اتخاذ القرارات الدولية.

وقف العدوان الغاشم على غزة

وأوضح حزب المؤتمر أنّ القمة الدولية تهدف إلى وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، وتحقيق السلام والاستقرار، وبحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام، وعدم وقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، ما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.