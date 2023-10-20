بالشال الفلسطيني.. رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ينضم للمظاهرات الداعمة لغزة

انضم المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى المظاهرات المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي انطلقت من أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، اليوم، تعبيرا عن تأييده لسياسة الدولة في التعامل مع أحداث غزة، ورفضه لعدوان قوات الاحتلال.

وارتدى المستشار محمود فوزي خلال مظاهرات اليوم، شالا فلسطينيا حول رقبته، تضامنا مع شعب غزة الجريح، ليعكس تضامنه مع الأهالي هناك، وأملا في وقف إطلاق النار، والكف عن الجرائم الوحشية المستمرة في حق الأطفال والكبار في مدينة غزة.

محمود فوزي ينضم للمظاهرات الداعمة لغزة

ووقف رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وسط المتظاهرين بابتسامة وتواضع شديد، والتقط معهم الصور التذكارية، في جو حماسي طغى عليه ألوان علمي مصر وفلسطين، وأصوات تنادي، «يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين».

ونظم الآلاف من المواطنين مظاهرات اليوم، لدعم فلسطين في المحافظات المختلفة، وذلك لدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.

مظاهرات بالمحافظات لدعم فلسطين

وخلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في المحافظات، رفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي، ولافتات تدعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكذلك موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في المحافظات، مشاركة مختلف أهالي وفئات المجتمع بقرى ومراكز محافظة أسيوط، وكذلك القوى والأحزاب السياسية التي حشدت أعضاءها للمشاركة في المسيرة التي دعا إليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.