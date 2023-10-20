أسامة الأزهري من ساحة المنصة في جمعة تحيا مصر: لن تصفى القضية الفلسطينية

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية في الوقفة الاحتجاجية في ساحة المنصة بمنطقة مدينة نصر، لتاييد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال «الأزهري» إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدولة المصرية وتضعها مصر نصب أعينها، كما أن مصر والمصريين لن يتنازلوا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

مظاهرات المنصة لدعم فلسطين

كما توجه «الأزهري» بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه الشديد على الحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأكد أن المصريين لن يتنازلوا عن موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومسألة تهجير الفلسطينيين لغزة، نتيجة ليقينهم التام بمدى خطورة هذا التهجير على مصير القضية الفلسطينية، وأنه من غير المقبول أن يتم تصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

مظاهرات لدعم غزة

ودعا «الأزهري» لأهالي غزة بأن ينصرهم الله في حربهم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن يرحم الله شهداءهم الذين سقطوا إثر الهجمات الغاشمة التي يشنها الاحتلال على الأهالي في قطاع غزة.

كما أكد «الأزهري» أن ما يحصل في غزة الآن هي جرائم حرب لا يمكن التهاون معها، وبدأ المواطنون الموجودون في ترديد الأدعية خلفه.