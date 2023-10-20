الفنان محمد ثروت يتبرع بأرباح حفلاته لأطفال غزة: «كل الدعم لشعب فلسطين»

أبدى المطرب محمد ثروت، تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني، في تلك الحرب الدائرة الآن مع الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن استشهاد مئات الأشخاص، في أقل من أسبوعين.

محمد ثروت يدعم غزة بالتبرع لها

وقال محمد ثروت، في بيان صحفي تعليقًا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة: «إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا اداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل و يقدر يقدمه ساعة الأزمات لأخواته».

قوافل طبية إلى فلسطين

وأضاف محمد ثروت الذي عبّر عن غضبه جراء القصف المتعمد الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين: «قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضًا إرسال قوافل طبية من مؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم».

أكبر حفل وطني لصالح فلسطين

وتابع بقوله: «قريبا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لصالح أخواتنا وأولادنا في غزة و أناشد جميع زملائي الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل.. كل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب».