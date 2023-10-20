ناجي الشهابي: تصريحات جوتيريش شهادة حق عن دور مصر في القضية الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تصريحات جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن دور مصر في الأزمة الأخيرة التي تعيشها غزة والقضية الفلسطينية، هي شهادة حق تقر ما فعلته مصر من جهود صادقة لحماية الأهل في غزة.

مصر وتقديم المساعدات لأهالي غزة

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة كشفت المخططات الأمريكية الرامية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول الجوار في الأردن ومصر ، التي أعلنت منذ اليوم للاعتداء الوحشي الإجرامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقديمها مساعدات لأهلنا في غزة وتخصيصها مطار العريش لاستقبال مساعدات الأشقاء والأصدقاء.

مصر حل القضية الفلسطينية

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة هي لطمة قوية على وجه نتنياهو وحكومته وهي في نفس الوقت تعني أن مصر هي مفتاح الحل القضية الفلسطينية.