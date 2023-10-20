مسيرات لدعم فلسطين في كفر الشيخ تطالب بوقف الاعتداء الإسرائيلي

شهدت مدن وقري محافظة كفر الشيخ، اليوم، مسيرات لدعم فلسطين في كفر الشيخ، مطالبين بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، ومحاسبتهم جراء قتل الأطفال الأبرياء، كما هتفوا: «فلسطين أرض عربية، وسيناء أرض مصرية، يا ريس إحنا معاك»، كما ندد المتظاهرون في وسط ميدان النصر، بمدينة كفر الشيخ، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل.

مسيرات اليوم لدعم فلسطين في كفر الشيخ

بينما يشهد ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في كفر الشيخ، مطالبين بضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، من دواء، وغذاء، ومواد بترولية، ومستلزمات طبية، للشعب الفلسطيني الشقيق، في أسرع وقت ممكن.

تفويض من الشعب للرئيس

بينما أكد الآلاف من المتظاهرين في كفر الشيخ تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري، ومواصلة الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم وتفويضة داخلياً وخارجياً فيما يراه لصالح شعبنا ووطنا الغالي مصر.