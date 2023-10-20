الآلاف المواطنين ينتفضون اليوم لدعم فلسطين في الشرقية.. يا نجيب حقهم يا نموت زيهم

تظاهر الآلاف من أهالي محافظة الشرقية اليوم عقب صلاة الجمعة، لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

هتافات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية

ردد المتظاهرون هتافات: «تسقط تسقط إسرائيل، غزة غزة أرض العزة، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، لا إله الا الله إسرائيل عدو الله، لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، نتنياهو يا جبان الشعب المصري في الميدان».

وقال أيمن شعبان أمين مساعد حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن الشعب خرج اليوم لدعم القضية الفلسطينية ومساندته لقرارات السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين في أرض سيناء الحبيبة، وقد رحبت الشعوب العربية بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وموقف السيسي الذي قال بوضوح إن تهجير الفلسطينيين لسيناء يعني جر مصر إلى حرب ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد.

صوت الشعوب العربية أقوى من بنادق ودبابات العدو

وأعرب أيمن شعبان، عن أمله أن يصل صوت الشارع المصري والعربي إلى العالم ومجلس الأمن الذي لم ينصر يوما قضية عربية وسيظل صوت الشعوب العربية أقوى من بنادق ودبابات العدو الإسرائيلي، ونحن كحزب نفوض السيسي في قرارات وإجراءات من شأنها أو تحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف سمير أبو لبدة أحد أهالي مدينة الزقازيق، أنه شارك في المظاهرة لدعم القضية الفلسطينية هو واجب على كل عربي، لأنها قضية العرب الأولى وليست الفلسطينيين بمفردهم.