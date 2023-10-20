آلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالدقهلية.. لا لتهجير أهل غزة

شهدت العديد من المحافظات خروج مظاهرات في مختلف الأماكن، ومن ضمنها مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالدقهلية، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد استهداف المدنيين والمستشفيات.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالدقهلية

وشارك العديد من المواطنين في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالدقهلية، من مختلف الفئات من ضمنهم النساء والأطفال والشباب بمختلف الديانات في وحدة وطنية وعربية، من أجل الوقوف بجانب أشقائهم والعمل علي تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وخرج المواطنون بعد أداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب علي أرواح العديد من شهداء غزة في فلسطين، وبدأت الهتافات تتزايد علي فلسطين «سيناء مش للبيع، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين».

وعبر العديد من المواطنين عن غضبهم مما يحدث مع فلسطين، فقال علي محمد ابن الدقهلية لـ«الوطن»: «شاهدنا صورا صعبة ومؤلمة جدا، كم القهر والوجع اللي في صوت إخواتنا يخلينا ننزل كلنا بأقصى حاجة عندنا نقف بجانبهم، ونقولهم إحنا معاكم، ووجعكم وجعنا».

وأشارت أمل محمد ابنة الدقهلية صاحبة الـ21 عاما: «نزلت النهاردة علشان أوصل صوتي إننا مع فلسطين، وأن وجعهم مس قلوبنا ومزقها من الحزن والمشاهد الصعبة مُؤلمة، لأنهم إخواتنا ويربطنا رابط ليوم الدين، احنا معاكي يا فلسطين ليوم الدين».

وحمل البعض من المواطنين أعلام بطول 14 مترا تجمع بين العلم المصري والفلسطيني من أجل التعبير على وحدة الشعوب العربية، وأيد المواطنون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص القضية الفلسطينية.