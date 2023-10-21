هل الاحتفاظ بالعداد بعد هدم العقار دون الرجوع للشركة يعرضك لفصل التيار؟

الاحتفاظ بعداد الكهرباء بعد هدم المبنى السكني أو التجاري أو العقار ليتم تركيبها مرة أخري عند البناء مرة أخرى دون الرجوع لشركات توزيع الكهرباء من الأمور التي تلزمها عدة إجراءات ضرورية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الإجراءات التي تتأخذها شركات الكهرباء حال الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند هدم المبني، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأجاب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن يجب على العميل صاحب العداد الكهرباء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها حال هدم المبنى السكني أو العقار وإعادة البناء، ويقوم بتقديم الأوراق المطلوبة، لأن في هذه الحالة يحق لشركة توزيع الكهرباء حتى فصل التيار الكهربائي وإلغاء التعاقد دون إعلان أو إنذار.

الخطوات اللازمة للإبلاغ عن هدم المبني

أولا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.

1- يتقدم المشترك للهندسة بطلب رفع العدادات المركبة وتصفيتها.

2- يسدد المشترك كافة المديونيات المستحقة للإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

3- يقوم الفنين بعمل تتم المعاينة على الطبيعة لوصف المبني ومساحته قبل الهدم.

4- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية.

5- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الإنتهاء من إعادة البناء.

6- يقوم الفنيون بعمل معاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة وعدد الأدوار قبل الهدم.

وأوضح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين:

1- حال أعاد المشترك بناء العقار على المساحة ذاتها وقام بتعلية بعض الأدوار قبل الهدم، ويتم في هذه الحالة سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عداد لها يستوفي جميع المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات.

2- حال أعاد المشترك أعاد ولكن بزيادة المساحة الأفقية أي مساحة المنزل قبل الهدم، يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

7- 6 أشهر هي المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء.

8- حالة تجاوز المشترك هذه المدة القانونية يتم إضافة العدادات للمخازن.