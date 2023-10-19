هل يوفر العداد القديم أكثر من «الكودي»؟.. «الكهرباء» تحسم الجدل

حسمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الجدل بين المواطنين، حول السؤال الدائر عن مدى توفير نوع معين من العدادات في استهلاك الكهرباء، ومن ثم توفيره في تكاليف فاتورة الكهرباء.

هل اختلاف اسم العداد يؤثر على طريقة الحساب؟

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، أنّ اختلاف اسم أو نوع العداد لا يؤثر على طريقة حساب أسعار الكهرباء، سواء إن كان العداد العادي أو الكودي، لأن النوعين عدادات مسبقة الدفع، ولا يوجد اختلاف بينهما بالشكل الخارجي، أو طريقة الشحن.

طرق حساب أسعار الشرائح للاستهلاك

وتكون طرق حساب أسعار الشرائح للاستهلاك بشكل واحد، سواء العداد الكودي أو العادي، وبنفس سعر الكيلو وات للساعة، والاختلاف الوحيد هو أنّ العداد القانوني يكون له تعاقد مع شركة الكهرباء وتُُصدر له فاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة، أما الكودي يكون بدون اسم وليس له تعاقد مع الشركة، وليس له أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه مؤقت.