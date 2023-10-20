«شباب كفر الشيخ» تشارك في مسيرة حاشدة لرفض تهجير الفلسطينيين

شارك أعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب يقودها الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في مسيرات حاشدة للآلاف بميدان النصر وسط العاصمة، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وتعالت الهتافات المدوية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، داعمةً لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي

وأدى المشاركون بالمسيرة صلاة الغائب على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عقب صلاة الجمعة، بمسجد الاستاد معلنين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل تحركاتها إزاء القضية الفلسطينية والحفاظ على مقدرات الوطن وحماية الأمن القومي المصري.

وكيل الشباب: نصطف خلف القيادة السياسية

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.