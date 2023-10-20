دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.. منها تدشين مبادرة «مرابطون حتى الإغاثة»

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة بعنوان «التأييد السياسي والشعبي والمجتمعي»، والتي لخص من خلالها 7 نقاط توضح تقدير الدولة المصرية للموقف العام تجاه القضية الفلسطينية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

ولخص المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسته في 7 نقاط، والتي جاءت كالتالي:

- تعدد مستويات الجهد العام المصري الذي بدأ من مقر غرفة الأزمات في الاوكتاجون في العاصمة الإدارية التي كان لها الإسهام الأول في تنظيم الدور المصري سياسيا وشعبيا.

- أهمية الدور التنموي المؤسسي بشكل عام وبالتحديد التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي عمل على تنظيم وتكثيف المساعدات الإنسانية المصرية والمساعدات متعددة الجنسيات.

- أهمية توظيف مصر للمساعدات كأداة ضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتقليل حدة الأزمة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

- العمل على «حوكمة» ملف المساعدات عبر إشراك مثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي ساعد في خلق حالة الاصطفاف في مصر.

- أهمية دور الشباب في خلق حالة الاصطفاف الذي اتسق جهدهم التطوعي في إطار مبادرة «مرابطون حتى الإغاثة».

- سرعة التأييد الشعبي العام بين صفوف المصريين في وقت استشعار الخطر على الأمن القومي المصري المباشر سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو السيادة المصرية على سيناء بعد تنامي الاتجاه الإسرائيلي القسري بنزوح الفلسطينيين إلى سيناء.

- نزول القيادة السياسية إلى رغبة وبوصلة الرأي العام المصري مما خلق حالة التلاحم والتجانس الشعبي والسياسي في مصر.