أحمد الفيشاوي يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد «السيستم»

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انطلاق تصوير فيلمه الجديد «السيستم».

الفيلم من تأليف أحمد مصطفى

ونشر أحمد الفيشاوي مجموعه من كواليس التصوير معلقا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البندري».

انتهاء تصوير فيلم «عادل مش عادل»

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انتهاء تصوير فيلم «عادل مش عادل»، ونشر صورا من كواليس الفيلم، معلقا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله، آخر يوم تصوير الفيلم، قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو و حوار أدهم سعيد وحسام كمال».