أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم «عادل مش عادل» (صور)

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم «عادل مش عادل»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة.

وكشف السيناريست أدهم سعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن صورٍ جديدة من كواليس اليوم الأخير قبل «الفركش»، إذ ظهر بصحبة الفنان أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، وكذلك المخرج أحمد يسري.

أبطال فيلم «عادل مش عادل»

ويُشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لمخرج الفيلم

وكان أحمد الفيشاوي، وجه رسالة خاصة للمخرج أحمد يسري، مخرج فيلم «عادل مش عادل»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر «الفيشاوي» صورا من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها: «في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر.. أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم (2007)، وريتسا (2021)، والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل (2023)».