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أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم «عادل مش عادل»

كتب:

ياسمين محمود
02:35 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» انتهاء تصوير فيلم عادل مش عادل.

ونشر الفيشاوي صورًا من كواليس الفيلم معلقا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل تم بحمد الله آخر يوم تصوير، الفيلم سيعرض قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال».

أحمد الفيشاوي والتعاون الثالث مع أحمد يسري

يذكر أن فيلم عادل مش عادل هو التعاون الثالث بين الفيشاوي وأحمد يسري، ونشر منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورًا تجمعه بالمخرج أحمد يسري من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلاً: «في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر، أخوي الحبيب. عملنا فيلم 45 يوم (2007)، وريتسا (2021)، والنهارده بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل 2023.»

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