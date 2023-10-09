محمد رضوان ينضم لأبطال فيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، وذلك تمهيدا لعرضه بمصر والوطن العربي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الفنان محمد رضوان، انضم لـ أبطال فيلم عادل مش عادل، بجانب أحمد الفيشاوي، شيري عادل، بدرية طلبة، محمود البزاوي،

وكان أحمد الفيشاوي، وجّه رسالة خاصة للمخرج أحمد يسري، مخرج فيلم «عادل مش عادل»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر الفيشاوي، صورًا من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها: «في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر.. أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم (2007)، وريتسا (2021) والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل (2023)».

فيلم ورد وريحان

وكان أحمد الفيشاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «ورد وريحان»، الذي يشاركه في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبدالعزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.