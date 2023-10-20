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زياد برجي يطرح أغنية لأطفال غزة: «فكروا فينا» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:12 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
زياد برجي

زياد برجي

أعلن الفنان زياد برجي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرحه لأغنية «فكروا فينا» لأطفال غزه بعد استشهاد عدد كبير منهم.

زياد برجي: دعونا ندافع عن حقوق الأطفال

ونشر زياد برجي الأغنية وعلق عليها قائلا: «دعونا ندافع عن حقوق الأطفال في عالم يجب أن يكون فيه كل طفل آمنًا ومحبوبًا».

قصف مستشفى المعمداني

وسادت حالة من الحزن والغضب منذ أيام  على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي ووصفوها بأنَّها جريمة وإبادة جماعية، والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال.

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