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أحمد زاهر وأسرته يحضرون عرض الفيلم اللبنانى «ولا غلطة» لـ زياد برجي

كتب:

أحمد حسين صوان
08:59 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
أحمد زاهر وأسرته خلال العرض الخاص

أحمد زاهر وأسرته خلال العرض الخاص

حرص الفنان أحمد زاهر، على حضور العرض الخاص للفيلم اللبنانى «ولا غلطة» بطولة الفنان زياد برجي، والذي تجمعه صداقة به، واصطحب زوجته هدى وابنتيه «ملك وليلى» لمشاهدة العمل.

ووجه الفنان أحمد زاهر التهنئة لأبطال فيلم «ولا غلطة» من بينهم الفنان اللبناني زياد برجي، وجيسي عبدو، قائلاً: «مجهود كبير وأداء تمثيلى رائع يستحق التقدير وألف مبروك لكل فريق العمل وربنا يكتبلكم النجاح والتوفيق».

أبطال فيلم «ولا غلطة»

تدور أحداث الفيلم اللبناني «ولا غلطة» لـ زياد برجي، في إطار رومانسي، إذ يخضع مصمم أزياء إلى تقنية علاج نفسي جديدة، على أمل مساعدته على التغلب على خوفه من الارتباط، وهروبه الدائم من العلاقات العاطفية عند وصولها إلى المراحل الرسمية.

فيلم «ولا غلطة» بطولة كل من زياد برجي وجيسي عبده وفؤاد يمين وأنجو ريحان وسلطان ديب وشيرين أبو العز، من تأليف فؤاد يمين وإخراج سعيد الماروق.

وعُرض مؤخرًا للفنان أحمد زاهر، مسلسل «سوشيال»، عبر شبكة تليفزيون الحياة، وشاركه البطولة كل من ميرنا نور الدين، وشاهين، وفرح الزاهد، وجيهان خليل، وتامر فرج وآخرين، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.