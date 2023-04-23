زياد برجي يحيي حفلا في القاهرة بعد غياب طويل عن الغناء بمصر

أحيا الفنان اللبناني زياد برجي، حفلا غنائيا كبيرا في القاهرة بعد فترة غياب طويلة عن الغناء في مصر احتفالا بعيد الفطر المبارك.

زياد برجي يشدو بـ شو حلو في القاهرة

شارك برجي في الحفل عدد من الفنانين المصريين أمثال بهاء سلطان وهايدي موسى، الحفل أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس، بحضور العديد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

وبدأ الحفل بفقرات هايدي موسى ثم بهاء سلطان، واختتم الحفل زياد برجى وغنى أحدث أغنية له، التي تم طرحها معايدة لجمهوره في عيد الفطر، بعنوان «أنا لمين» باللهجة اللبنانية، وهي من ألحانه، ومن كلمات أحمد ماضي وتوزيع طارق توكل والفيديو كليب من إخراج جان بول ديب.