3 مشاهد من مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسكندرية.. صلوا بالعلم

تجلت مشاهد عدة خلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسكندرية وتأييد القيادة السياسية المصرية في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الأمن القومي وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مشددين على الموافقة على قرار الرئيس برفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء للحفاظ على القضية الفلسطينية.

رصدت عدسة «الوطن» 3 مشاهد من مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسكندرية في ميدان سيدي جابر والتي انطلقت بعد صلاة الجمعة، واستمرت حتى الغروب اليوم، التي جاءت المشاهد كالتالي:

صلاة بعلم فلسطين في الإسكندرية

صلى عدد من المواطنين مستخدمين علم فلسطين كسجادة صلاة خلال صلاة الجمعة، التي أقيمت بالميدان قبل انطلاق المظاهرات.

حرق علم إسرائيل

تمثل المشهد الثاني حاول مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسكندرية، عبر رسم علم فلسطين وإشعاله للتنديد بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

مسيرات حاشدة

لم يقتصر الأمر على تجمع لإقامة مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسكندرية، بل تبعها مسيرات حاشدة في شارع المشير من الكورنيش إلى شارع أبو قير والعكس، رافعين الأعلام المصرية بجوار الفلسطينية للتأكيد على وحدة البلدين والتضامن المصري مع شقيقه الفلسطيني.