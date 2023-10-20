المئات يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية.. «إحنا معاكم بالقضية»

شهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية، مسيرة تضامنية من الأهالي والقوى السياسية، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية

وخلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية، تطوع مجموعة من الشباب والفتيات لرسم العلم الفلسطيني على وجوه الشباب والأطفال المشاركين بالوقف التضامنية بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالقليوبية، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنديدهم بما يقوم به الاستعمار اليهودي.

الآلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية

وشهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية التي تخللها وقفة تضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة، الذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية

وردد المشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات «غزة غزة رمز العزة»، و«القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية»، و«فلسطين عربية»، و«فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية»، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلها إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

وأدى العديد من المواطنين صلاة الغائب بمساجد القليوبية على الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا على يد العدو الإسرائيلي في الاعتداءات الأخيرة.