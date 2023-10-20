مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف.. «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»

شهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف، حشود من المواطنين والأحزاب والنقابات والنواب والشخصيات العامة تضامنًا مع أهالي فلسطين، ودعما لتصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف

وردد المشاركون في مسيرات ومظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف، هتافات تضامن مع أهالي غزة والفلسطينيين، ودعم قرارات الرئيس السيسي حول الأحداث الراهنة في غزة.

طافت المسيرات في شوارع بني سويف الحيوية، حيث خرجت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، من مسجد عمر بن عبدالعزيز في اتجاه ميدان الشهيد محمد هارون الزراعيين، لتأييد الدولة المصرية، ودعم القضية الفلسطينية، حيث ردد المتظاهرون هتافات «بالروح بالدم نفديك يا اقصى، وفلسطين عربية، معاك يا ريس».

صلاة غائب ومظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف

وأدى أهالي محافظة بني سويف صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة في المساجد، وخرجت بعدها الحشود في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف، حيث امتلأ ميدان الشهيد محمد هارون «ميدان الزراعيين» بمدينة بني سويف بالمواطنين.

دعوة لمظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف

ودعا عدد كبير من الأحزاب والنقابات والنواب وشخصيات عامة إلى الاحتشاد اليوم، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري، حيث تأتي الوقفة للتضامن مع شعب فلسطين وتأييد الرئيس السيسي في أي قرارات تخص الأمن القومي المصري ورفض للاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين وتأكيداً لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.