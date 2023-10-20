الآلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بسوهاج.. بالروح والدم نفديك يا أقصى

خرج الآلاف المواطنون إلى ميدان الشبان المسلمين بسوهاج، للمشاركة بمظاهرات اليوم لدعم فلسطين بسوهاج ولرفض العدوان على القدس، وتأييدا لموقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بسوهاج

وردد الآلاف من محافظة سوهاج، هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فلسطين، وشعارات داعم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمت الهتافات «الموت لجيش الاحتلال، وبالروح وبالدم نفديك يا أقصى، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، والأقصى نادى والندى غالي» و«تحيا مصر، وعاش الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووراك يا سيسي» حاملين أعلام فلسطين وأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمسيرة فضلا عن اللافتات التي زينت الميدان.

دعم سوهاج لفلسطين

وضمت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بسوهاج مختلف أطياف سوهاج حيث خرجت الأحزاب السياسية والائتلافات والنقابات يشاركون بالمسيرة الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أدى المصليين اليوم صلاة الغائب على شهداء فلسطين.

تصاعد العدوان الصهيوني

وتصاعد العدوان على فلسطين مؤخرا عقب قصف العدوان الصهيوني لمستشفى المعمداني بقطاع غزة، واستشهاد مئات من الأطفال والنساء من الأشقاء الفلسطينيين.