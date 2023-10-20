رغم الوعد.. إسرائيل تؤجل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

رغم وعد الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، إلا أن إسرائيل ما زالت متعنتة في إدخال المساعدات ومتمسكة بإغلاق معبر رفح من جهة فلسطين.

وسافر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بشكل عاجل يوم الجمعة إلى مطار العريش - الذي حددته القاهرة كمركز لوجستي ويقع على بعد 50 كيلومترا من الحدود، وبعد ذلك إلى معبر رفح لمحاولة حل الوضع.

مصر تزيل الحواجز الخرسانية

وأوضح جوتيريش في تصريحه لوسائل الإعلام أن المساعدات لم تتجاوز الشروط والقيود التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة، بمجرد وجود اتفاق بالفعل وأن مصر أزالت الحواجز الخرسانية التي تم وضعها خوفا من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين.

انخراط جميع الأطراف

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقيات بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر لدخول المساعدات من رفح، والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، تشمل شروطا وقيودا، والأمم المتحدة الآن منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف من أجل توضيح تلك الشروط والحد من تلك القيود.

وشدد جوتيريش على أن متطلبات التحقق يجب أن تكون فعالة حتى يمكن إصدار المساعدات بطريقة عملية وسريعة.

وقال أيضًا إن الأمم المتحدة يجب أن يكون لديها ما يكفي من الوقود (الذي كان شحيحًا لعدة أيام والذي تمنع إسرائيل دخوله إلى غزة) حتى تتمكن من توزيعه على السكان.

أهمية إدخال المساعدات

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه للمفارقة المتمثلة في وجود «مليوني شخص يعانون بشدة» على بعد بضعة كيلومترات، واعتبر أنه من «الضروري للغاية» وصول المساعدات «على وجه السرعة».

طوابير الشاحنات

وتنتظر ما لا يقل عن 145 شاحنة على الجانب المصري من رفح محملة بالمساعدات الإنسانية من المنظمات المصرية، حسبما يوضح أحمد سالم، مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي نشرت صوراً تظهر صفين من الشاحنات المحملة بالإمدادات متوقفة أمام الطريق مباشرة.

وفي مقطع فيديو آخر للمنظمة، يظهر متطوعون أمام المعبر حاملين لافتات وأعلام مصرية وفلسطينية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تخزين بقية الإمدادات، بما في ذلك تلك التي ترسلها دول أخرى (مثل الأردن وتركيا) ومنظمات مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، حيث هبط غوتيريس، في مطار العريش.

السماح بدخول 20 شاحنة فقط

وأعلنت واشنطن السماح بدخول 20 شاحنة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، وأكد منسق المساعدات الطارئة بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، يوم الجمعة أن المساعدات قد تصل غدا (السبت) أو شيء من هذا القبيل.

ونقل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) غريفيث عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قوله: «إننا نجري مفاوضات مكثفة ومتقدمة مع جميع الأطراف المعنية لضمان بدء عملية إغاثة غزة في أقرب وقت ممكن». ولا يرجع تأخير الاتفاق إلى الخلافات حول آلية تفتيش المساعدات فحسب، بل أيضا إلى مسألة خروج حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة، بحسب وكالة رويترز.