حزب الغد: المصريون خرجوا بالملايين لتأييد موقف الرئيس السيسي الداعم لفلسطين

قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن مشهد تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ومع موقف الرئيس السيسي الداعم لها، موجود في محافظات مصر، مشيرًا الى أن الشعب المصري يعي جدًا حقوق الشعب الفلسطيني.

رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينين الى سيناء لإنها إهدار لاتفاقية السلام الدولية

وأضاف رئيس حزب الغد خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، قائلًا: «إحنا واقفين مع الرئيس السيسي في ذلك الموقف وقفة رجل واحد، فالرئيس عرض عروض معينة ولن يتنازل عنها، حيث رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لإنها إهدار لاتفاقية السلام الدولية».

وأوضح أن المصريين خرجوا بالملايين للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي، كما أن مصر بها جيش يحميها وأعتقد أن ذلك سيكون رادعا لإسرائيل وكل ما يحاول أن يتخذ موقفًا ضد مصر، فالشعب هو قائد الموقف، كما أن المظاهرات الحاشدة خرجت في كافة محافظات مصر وليس في منطقة واحدة.

وأكمل: «الرسالة وصلت لأمريكا وإسرائيل ولكل العالم، ومفيش تنازلات هتحصل ولا من الفلسطينيين ولا لسيناء ولا لمصر، إحنا موقفنا واضح وهم عليهم التراجع فورًا وتهدئة الأمور، فالشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ مننا وإحنا مش هنسيبهم لوحدهم وفي نفس الوقت إحنا متضامنين مع كلام الرئيس تضامن كلي».