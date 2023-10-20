الدور الريادي لمصر إقليميا ودوليا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. حشد جهود الإغاثة

تبلور الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي خلال أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ تمثل في تأكّيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءاته واتصالاته المختلفة مع كل من قادة دول الإقليم والغرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للمصريين.

الدور الريادي ظهر بشدة مع توحيد الموقف المصري الأردني الذي يعتبر تهجير الفلسطيني إلى مصر والأردن سوف يكون بمثابة جر الدولتين إلى حرب مع إسرائيل وهو أحد الاعتبارات المهمة التي ستركز عليها الدول المشاركة في قمة القاهرة عند تناول إمكانية تمدد الصراع إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وتركيز القيادة السياسية المصرية في خطابها الإقليمي والدولي على مبدأ السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بفصل الدولتين، بما أدى على تبني عدد من القوى الإقليمية والدولية نفس صياغة الخطاب، وحشد جهود الإغاثة الدولية سواء من دول الإقليم أو الدول الغربية أو المنظمات الدولية في العريش والتعهد بتوصيل تلك المساعدات إلى داخل غزة.

كما تمثل الدور الريادي في تدفق المساعدات الإغاثية الضخمة سواء التي جهزتها منظمات المجتمع المدني المصري أو التي استلمتها مصر من جهات دولية إلى معبر رفح، ونقل صورة تلك المساعدات واعتصام المتطوعين أمام معبر رفح عبر القنوات الإعلامية الإقليمية، مثل أخد عوامل الضغط على إسرائيل للسمامح بمرور تلك المساعدات إلى قطاع غزة.