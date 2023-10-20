برلماني: احتشاد المصريين في الساحات لنصرة غزة يؤكد قوة جبهتنا الداخلية

أكد النائب احمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن رسالة ملايين المصريين بالمساجد والشوارع في سائر محافظات مصر تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الجبهة المصرية الداخلية، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لتدعيم موقفها بشأن الحفاظ على الأمن القومي المصري، ورفض أي مخططات خارجية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء.

خروج الملايين في الساحات بمثابة انتفاصة لنصرة غزة

وأوضح النائب أحمد بدوي، في بيان له اليوم، أن خروج الملايين فى الساحات بمثابة انتفاصة لنصرة غزة ودعم القرار السياسي والأمني في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وذلك في رسالة قوية للخارج، بدعم ملايين المصريين للموقف المصري الذي يقدم نموذجا يحتذى به فى مواجهة أي مخططات.

موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا

وأكد «بدوي»، أن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا، والرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لا يقبل المساومة مهما كانت التحديات.

وثّمن عضو مجلس النواب، القيادة الحكيمة للرئيس السيسى في إدارة الأزمة، مؤكدا أن موقف مصر محل تقدير واحترام من كل الأطراف الخارجية، بدليل خروج الملايين عقب تصريحات الرئيس بالميادين والساحات بكل فئاتهم لدعم قرارات القيادة السياسية ونصرة أهالينا فى غزة .