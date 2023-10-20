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حملة للتبرع بالدم في شبين القناطر لدعم الفلسطينيين

كتب:

حسن صالح
03:53 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
حملات تبرع بالدم

حملات تبرع بالدم

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية حملة للتبرع بالدم، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز شبين القناطر برعاية المجتمع المدني بشبين القناطر لصالح الأشقاء في فلسطين وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بمشاركة الأهالي الذين توافدوا للتبرع، بحضور محمد الكومي والدكتور محمد منير عامر ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية.

التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

وأوضح محمد الكومي، أمين إعلام حزب صوت الشعب لـ«الوطن»، أن حملة التبرع بالدم تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من القوى السياسية على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، مشيرا أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عملية التبرع بالدم شهدت إقبالا كبيرا من المشاركين إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدمونه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

الدعم الفوري للدولة الفلسطينية

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المديرية وحملة 100 يوم صحة يتضامنان إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة اليوم، كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.

كما أشاد «الجزار» بدور القوى السياسية في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الأهالي للتبرع بمقر الحملة.

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