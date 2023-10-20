مسيرات حاشدة بـ«نعوش رمزية» تضامنا مع غزة في شبرا الخيمة

انطلقت مسيرات حاشدة بكل مدن القليوبية، حيث تجمعت في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، تضامنا مع الأشقاء في فلسطين، للمطالبة بوقف الاعتداءات على الأهالي في قطاع غزة، إذ بدأت المسيرات بأداء صلاة الغائب أمام نعوش رمزية حملت علم فلسطين على أرواح الشهداء، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، والتأكيد على تأييد القضية الفلسطينية، ودعم مواقف الرئيس السيسي في مواجهة العدوان على غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين وإبادتهم.

وشهد محيط نادي المؤسسة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مسيرات القوى السياسية لدعم فلسطين ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود الدولة، ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من وطنهم.

وردد المشاركون هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله اسرائيل عدو الله»، والهتافات التضامنية مع الشعب الفلسطينى منها: «القدس عربية، الفلسطينيين أصحاب الأرض، عاشت فلسطين، ولا للإبادة الجماعية للفلسطينين»، واهتز الميدان بهتافات تحيا مصر وتحيا فلسطين التي رددها الآلاف.

وأكد أهالي القليوبية، أن كل القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، إذ تعد بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء، ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل.

وأشاروا إلى أن المصريين جميعا يرفضون تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.