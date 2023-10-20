سيارات إسعاف وعيادات متنقلة في مسيرات دعم القضية الفلسطينية بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توفير أوجه الرعاية الصحية، إذ تواجدت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة في ميدان جلال قريطم بجوار استاد دمنهور، لتأمين سلامة وصحة المواطنين خلال مسيرات تأييد ودعم القضية الفلسطينية ومواقف الرئيس.

دعم مسيرات تأييد القضية الفلسطينية في البحيرة

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن سيارات الإسعاف تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، كما أن العيادات متمركزة منذ صباح اليوم فى أماكنها وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان .

سيارات إسعاف في محيط مسيرات الدعم

كما تفقد «جميعة» عمل الفرق وسيارات الإسعاف المتواجدة فى الميدان، لتأمين المواطنين، تحسبا لأي أمر طارئ، كما تأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة.

وأكد وكيل صحة البحيرة أن هناك استعداد لأي أمر طارئ، كما أن العيادات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع.