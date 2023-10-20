تحرير 183 محضرا لمخابز بلدية ولعدم إعلان التسعيرة في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات للإدارات التموينية ، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق .

تحرير 183 محضر متنوع

وأضاف «القلش» في تصريحات لـ «الوطن» أنه جرى شن حملة أسفرت عن تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف

حملة إدارة المنتزه

كما قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة و التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 60 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير عدد 3 محاضر لمخابز شامية و أفرنجية مخالفة

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 32 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

حملات تموين شرق

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن

- تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 5 محاضر لبقالين تموين مخالفين

- تحرير محضر لمنفذ من منافذ مشروع جمعيتى مخالف

- تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق

تموين وسط والعامرية

وأضاف المهندس محمود القلش، أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة قامت بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لثلاجتين حفظ المواد الغذائية مخالفين

- تحرير 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق