أمينة شلباية: علموا أولادكم أن فلسطين ليست مجرد قضية بلد

تضامت الإعلامية أمينة شلباية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مع القضية الفلسطينية بعد استشهاد عدد كبير من أطفال فلسطين في قصف جيش الاحتلال لغزة.

أمينة شلباية تدعم فلسطين

وكتبت أمينة شلباية قائلة: «13 يوم عدوا على إبادة فلسطين ليست حرب بل إبادة جماعية لهذه الأرض المقدسة 13 يوماً اختفت فيها معالم الإنسانية والرحمة أطفال فقدت أرواحها بأي حق؟ أمهات ودعت أبنائها سيدات وبنات ورجال وشباب كل هؤلاء ضحوا بأرواحهم».

أمينة شلباية: فلسطين ليست مجرد قضية بلد

وأضافت أمينة قائلة: «أوقفوا هذه المجازر علموا أولادكم أن فلسطين ليست مجرد قضية بلد هي قضية أي شخص عنده إنسانية ورحمة وسلام، اتكلموا معاهم واشرحوا لهم الوضع والحكاية من أولها خليهم مؤمنين بالقضية، وعارفين هما بيدفعوا عن إيه وليه مفيش في إيدينا حاجه نقدمها ليهم غير الدعاء والكلام عنهم والدفاع عنهم ومساعدتهم بكل اللي نقدر عليه علشان يخلصوا من هذا العدوان، فلسطين هي فلسطين مهما كانت الظروف والأحوال، قلوبنا مع فلسطين».