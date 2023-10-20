لقطة إنسانية من كهربا في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. كيف دعم فسلطين؟

«غزة في القلب».. هكذا برهن لاعبو الأهلي، الذين يخوضون مباراة دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي، أثناء الاحتفال بالهدف الأول للمارد الأحمر، في المشاركة الأولى بالبطولة القارية.

هدية رمزية من لاعبو الأهلي إلى أهالي غزة

«علامة النصر».. لوحة رسمها لاعبو الأهلي ببراعة، تحكي قصة أمنية لن تزول إلا بزوال العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك أثناء الاحتفال بالهدف الأول للمارد الأحمر في مستهل مشوار البطولة المستحدثة، التي تنطلق بداية من اليوم، بمشاركة حامل لقبا دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

ماذا فعل محمود كهربا لدعم أهالي فلسطين في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني؟

كعادته تقمص محمود عبدالمنعم كهربا دور القائد في اللقاء، وناشد جميع لاعبي الأهلي برفع علامة النصر، بعدما استدعى اللاعبين من على دكة البدلاء، بعد هدف رضا سليم، في الشوط الأول من اللقاء، في محاولة لدعم أهالي غزة.

مشهد دعم غزة لم يغيب عن مدرجات ملعب «ستاد القاهرة»، الذي ازدحم بـ30 ألف مشجعًا وداعمًا للقضية الفلسطينية، لتظهر لوحات المشجعين التي رسمها الأمل في انتهاء الحرب والقصف على إسرائيل، وذلك من خلال رفع علم فلسطين بعبارة «من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة».

تصرف لاعبو الأهلي ليس غريبًا، إذ أعلن النادي الحداد 3 أيام، وتخصيص العائد المادي من المباراة لدعم أهالي غزة، وتوصيل مساعدات غذائية وطبية للمواطنين والمصابين على خلفية الأحداث التي اشتعلت في فلسطين على مدار الـ14 يومًا السابقين، والتي خلفت آلاف الإصابات والضحايا، بعد استهداف المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والكنائس.