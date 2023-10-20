مراسلة مصرية توبخ مذيعة «سي إن إن»: صاحبة الفيديوهات المفبركة

وجهت المراسلة رحمة زين، مدير تحرير موقع «سكوب إمباير» المصري الناطق بالإنجليزية والمراسلة السابقة للتليفزيون المصري، انتقادات لمراسلة شبكة «سي إن إن» الإخبارية، التي عملت على نشر الفيديوهات المضللة عبر «سي إن إن» لدعم إسرائيل.

وظهرت المذيعة في أحد الفيديوهات تتلقى تعليمات من المخرج، بأن تظهر كأنها مذعورة، أثناء الأيام الأولى لطوفان الأقصى، جراء الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية لتبدو كأن إسرائيل دائما في موقف دفاعي.

مراسلة مصرية توبخ مذيعة سي إن إن

وبدأت توجّه لها «زين» انتقادات حادة قائلة: «أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم».

كارثة واقعة

وتابعت زين: «لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسالتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانه لماذا تفعلي هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية».

فيديو مستفز

وظهر قبل أيام، فيديو على شبكة سي إن إن، تظهر فيه المراسلة تتلقى تعليمات من المخرج بأن تبدو خائفة لتنقل للعالم أن إسرائيل هي من يتم قصفها وليس العكس، ولاقى الفيديو انتقادات واسعة.