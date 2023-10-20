رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى غزة

قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التعزية في الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكّدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى غزة.

بريطانيا ملتزمة بحل الدولتين

وأكّد سوناك، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على هامش الاستعداد لحضور قمة القاهرة للسلام التي ستٌعقد السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن عقد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية، وأكدت عشرات الدول حضورها هذه القمة.

ومن المنتظر أن يشارك في القمة ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء وزارت ووزراء خارجية عدد كبير من دول العالم بالاضافة للأمين العام للأمم المتحدة والمتواجد حاليًا في مصر، للتباحث حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبحث عملية السلام في المنطقة.

وشنت قوات الاحتلال عملية عسكرية ضخمة على قطاع غزة، واستهدفت خلالها المدنيين وقصفت المستشفيات وأبادت أحياء كاملة.