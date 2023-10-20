إيصال إمدادات وصلات المياه لأحياء جديدة من خان يونس في قطاع غزة

أعلنت سلطة المياه بقطاع غزة أنَّها تمكّنت من تنفيذ الأعمال اللازمة من تمديدات ووصلات لإيصال المياه إلى مدينة خان يونس.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أنَّ التمديدات وصلت أحياء خان يونس البلد، والكتيبة، وشارع صلاح الدين، والشيخ ناصر، وجورة اللود، والسطر الشمالي، والمزين، وذلك من وصلة مياه الجنوب، التي تخدم ما يقارب 250 ألف نسمة.

عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين

وأشارت إلى أنَّ عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص وأدت بداية إلى عودة المياه إلى بني سهيلا.

وأكّدت سلطة المياه أنَّ إنجاز هذه الأعمال قد تم رغم جميع الظروف المعقدة المحيطة، وبالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خان يونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه سلطات الاحتلال عدواناً غاشماً على المدنيين في غزة وشمل إبادة أحياء كاملة وقصف المستشفيات واستهداف النساء والأطفال في قطاع غزة.

وقطعت سلطات الاحتلال المياه والكهرباء عن قطاع غزة، وقصفت معبر رفح البري أكثر من مرة لمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.