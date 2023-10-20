الآلاف يشاركون بمظاهرات اليوم لدعم فلسطين في دمياط.. القدس عربية

شهد ميدان الساعة بمحافظة دمياط مظاهرات حاشدة من كل أطياف المجتمع الدمياطي اليوم لدعم الشعب الفلسطيني، وتفويض الرئيس السيسي لأخذ قرارات داعمة للقضية الفلسطينية.

امتلئ ميدان الساعة بمحافظة دمياط بعشرات الآلاف من كل أطياف المجتمع الدمياطي اليوم لدعم فلسطين، حيث جاءت مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، ومن ثم التوجه إلى ميدان الساعة لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته، ورفض تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتنديد بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات علي المدنيين في فلسطين، وضرب المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل بفلسطين.

هتافات مناهضة لإسرائيل في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين

وردد المشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في دمياط، هتافات لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ودعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه الهتافات «غزة غزة يا أرض العزة»، «من دمياط لفلسطين بنعاديكي يا إسرائيل» و«يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح» و«لا لا للتهجير»، و«بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكي يا إسرائيل».

مسيرات لميدان الساعة لدعم الرئيس في ملف التهجير

ومن جانبه أكد النائب حسن عبدالوهاب أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بدمياط وعضو بمجلس النواب، أن مظاهرات ومسيرات الشعب الدمياطي اليوم في ميدان الساعة جاءت من مختلف قرى ومدن محافظة دمياط ومن كل النقابات المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية تلبية لنداء الوط، والرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في التظاهرات الحاشدة الرافضة للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وتهجير أبناء قطاع غزة إلى سيناء.

وأكد «عبدالوهاب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقوف جماهير الشعب الدمياطي ونوابه سواء في مجلسي الشعب والشيوخ بشيوخ الأزهر أو راعي الكنيسة جنبًا إلى جنب من أجل دعم الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.