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توافد الآلاف على ميدان الساعة بدمياط لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

منى عبدالله
07:51 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات

توافد الآلاف من أهالي محافظة دمياط على ميدان الساعة للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

المواطنون يطالبون الرئيس بالترشح في الانتخابات

وحمل الأهالي صور الرئيس السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس وطالبوه بالترشح وتولي مسئولية قيادة مصر الفترة القادمة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

أبو حجازي: الشعب يدعم الرئيس ويثق به

من جانبه، قال محمد أبو حجازي نائب حزب مستقبل وطن بدمياط، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان واستعادة دورها الإقليمي والدولي بما يليق بمكانة مصر على مر التاريخ.

وأضاف أن الشعب المصري على قدر عالٍ من الوعي والقدرة على ممارسة حقوقه السياسية، وأهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعدّ من أهم الاستحقاقات الدستورية، التي يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.

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