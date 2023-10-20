نواب وأحزاب ومؤسسات دينية تفوض الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية

أكد عدد من الأحزاب والقوى الوطنية عن دعمهم وتأييدهم لموقف القيادة السياسية المتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدين تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، ورفضهم تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي غزة ونزحهم لمنطقة سيناء.

أحزاب ونواب يؤيدون موقف الرئيس السيسي

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قوات الاحتلال الإسرئيلي ارتكبت مجازر بشرية بحق الشعب الفلسطيني لا تقبلها الإنسانية من أي عرق أو نسب لا سيما ضرب مستشفى المعمداني الذي أظهر مدى القهر الإنساني الذي يتعرض لها الفلسطنيون.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قائلا: «كما نرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب حدودنا وأرضنا ونفوض القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تحافظ على أمننا القومي وندعم كافة المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وحتى الآن».

وفي سياق متصل قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية من قمع واضطهاد للفلسطينيين أمر لا يستوعبه بشر خاصة بعد قصفها لمستشفى المعمداني والذي ألحقه قصف لإحدى الكنائس بذات المنطقة الأمر الذي أكد أنه لا وجود للإنسانية عند الصهاينة.

وأضاف أمين تحالف الأحزب المصرية: «كما أننا نرفض بشكل كامل فكرة تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية على حساب الدول المجاورة ونفوض القيادة السياسية في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية أمننا القومي ودعم القضية الفلسطينية».

كما قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الانتهاكات الإسرائيلية الفلسطينية تجاوزت حدود الإنسانية ونرفض بشكل قاطع تصفية القضية على حساب دول الجوار لفلسطين.

وأضاف «نصير» في تصريحات لـ«الوطن»: «كما أننا نؤيد وندعم القيادة السياسية في كافة قراراتها والمتعلقة بالقضية الفلسطينية»، مؤكدا أن مصر تعاملت بحرفية مع الموقف خلال الأيام الماضية.

المجلس القومي للمرأة

وعلى جانب آخر، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا أعلن فيه تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

وأكد في بيانه، أن فكرة التهجير تعد تصفية وإنهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، وشدد على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر ولا تهاون في ذلك.

مرصد الأزهر

كما أدان مرصد الأزهر في بيان له بأشد العبارات قصف الكيان الصهيوني مستشفى الأهلي المعمداني، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 800 شخص وإصابة مئات آخرين.

وتابع المرصد في بيانه «هذه المذبحة دليل دامغ على إرهاب هذا الكيان الذي لا يعرف إنسانيةً ولا احترامًا للقانون الدولي الإنساني، وأنها وصمة عار في جبين العالم أجمع ومنظماته المعنية التي تؤكد - يومًا تلو الآخر - أن صمتها هو وقود حرب هذا الكيان الإرهابي المجرم ضد الفلسطينيين».

فيما أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان، أهمية الدور المصري التاريخي قيادة وشعبًا على موقفها في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه وعلى التزام الدولة المصرية في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.