«قومي المرأة» بسوهاج يختتم فعاليات المعسكر الأول «دوي» بالمدارس

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات المعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» بمدرسة الفرقان بقرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، التي ينفذها الفرع ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

وأوضحت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية «لدوى» على جدران المدرسة التي يتم تنفيذ المعسكر بها.

المعسكر يتضمن أيضا فقرات فني

وأضافت «وهبي»، أن المعسكر يتضمن فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم فوتينيه لبيب، والدكتورة شيرين وصفى، وسحر حمدي، والدكتورة أسماء أبو الدهب، وإيمان الزارع عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.