«السويس المسرحية» تعرض «حريم النار» ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

قدمت فرقة السويس للمسرح، بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح، المقام على مسرح روض الفرج بالقاهرة، العمل المسرحي «حريم النار»، في اليوم التاسع من المهرجان.

عرض حريم النار على مسرح روض الفرج

وأعلن فرع ثقافة محافظة السويس، أن فريق السويس المسرحي شارك في العروض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في اليوم التاسع من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30، وهي دورة الكاتب أبو العلا السلاموني، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتابع فرع ثقافة السويس في إعلانه، أن فريق السويس المسرحي قدم العرض المسرحي الأول بعنوان «حريم النار»، لفرقة السويس المسرحية التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حنان بدوي.

العرض تناول مشكلات تعاني منها المرأة

أوضح فرع ثقافة السويس، أن العرض المسرحي حريم النار، يتناول الصراعات والمشكلات التي تعاني منها المرأة من قسوة وكبت للمشاعر والحريات، من خلال الأم (فتحية شلقم) التي تقسو على بناتها الخمس خوفا عليهن، وإرضاء للمجتمع الذي قهرها من قبل، والمهرجان يقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية.