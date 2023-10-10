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فيلم «Poor Things» يفتتح فعاليات المهرجان الدولي لفن التصوير السينمائي

كتب:

نورهان نصرالله
01:30 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
مشهد من فيلم «Poor Things»

مشهد من فيلم «Poor Things»

وقع الاختيار على فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس، إلى افتتاح الدورة الـ31 من المهرجان الدولي لفن التصوير السينمائي، ومن المقرر أن يقدم المصور روبي ريان الفيلم في حفل افتتاح المهرجان، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

ويأتي عرض الفيلم في المهرجان الدولي لفن التصوير السينمائي بعد فترة قليلة من فوزه بجائزة الأسد الذهبي في الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الذي اختتمت فعالياتها في شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 8 ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم «Poor Things»

فيلم «Poor Things» مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب ألاسدير جراي، ويجمع في بطولته عدد من نجوم هوليوود من بينهم: من بطولة إيما ستون، وويليم دافو ومارك روفالو.

تفاصيل الدورة الـ31 من المهرجان الدولي لفن التصوير السينمائي

وتنطلق الدورة الـ31 من المهرجان الدولي لفن التصوير السينمائي في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر في تورون، بولندا.

ومن المقرر أن يتسلم المخرج البريطاني بيتر بيزيو، الذي رشح لجائزة الأوسكار عن فيلم «Mississippi Burning»، جائزة إنجاز العمر في المهرجان، بينما يتم تكريم بيتر زيتلينجر والمخرج فيرنر هيرز بجائزة الثنائي للمصور السينمائي والمخرج.

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