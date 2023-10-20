«ويجز» عن قصف غزة: البيت الأبيض لا يرى جرائم إسرائيل

أعرب مطرب الراب ويجز، عن استيائه الشديد لعمليات القتل المتعمد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، جراء عمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية، وسقوط آلاف الشهداء والضحايا وغالبيتهم من الأطفال وصغار السن، ووفاة عائلات كاملة.

وكتب ويجز، عبر خاصية الاستوري على «إنستجرام»، أنّه بالإشارة إلى أن إسرائيل لا تتمتع بأي نوع من الديمقراطية، لكنها مجرد محتل تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجز: أمريكا تدعم جرائم إسرائيل

ووصف ويجز البيت الأبيض بـ«الأعمى» الذي لا يرى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيده أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الأبرياء للقتل والتدمير بصورة غير إنسانية ومخزية، يقف المجتمع الدولي صامتًا.

الفنانون في مسيرات تضامنية مع غزة

ويشارك اليوم عقب صلاة الجمعة، عدد كبير من نجوم في مسيرة تضامنية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، للتعبير عن الرفض والغضب إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتداء على فلسطين وشعبها.