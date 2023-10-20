حازم الببلاوي: قمة القاهرة للسلام وقتها مهم لبحث سبل القضية الفلسطينية

علق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على قمة القاهرة للسلام، المقرر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة غدا، مع لفيف من قادة الدول الكبرى، سواء في الإقليم العربي أو خارجه، لبحث كل سبل التفاوض لوقف إطلاق النار، وسرعة دخول المساعدات لقطاع غزة بلفسطين.

قمة القاهرة للسلام تأتي في وقت مهم

وقال «الببلاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قمة القاهرة للسلام تأتي في وقت مهم للغاية، في ظل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بفلسطين، لبحث سُبل السلام في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها، هو الحفاظ على حقوق الإنسان ورعايته، ووقف إطلاق النار والسرعة في دخول المساعدات الطبية والغذائية لقطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام تؤكد قوة مصر في المنطقة

وأشاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال حديثه، بدور الدبلوماسية المصرية تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام تؤكد مدى قوة مصر في المنطقة العربية أجمع، وأنها دول من أكبر دول الريادة في العالم.

عوامل إنجاح قمة القاهرة للسلام

وأفاد مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية بأن عوامل إنجاح قمة القاهرة للسلام، تتمثل في التالي ذكره:

- استمرار مصر في اتصالاتها الدبلوماسية مع أكبر عدد من دول العالم لبحث جهود التهدئة.

- ضغط مصر بشكل متواصل على دول العالم لوقف العدوان وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة بفلسطين.

- تحول موقف بعض الدول الأوروبية على المستويين الرسمي والشعبي للمطالبة بمراعاة الوضع الإنساني في غزة.