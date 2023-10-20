ناجي الشهابي: قمة القاهرة للسلام ستطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قمة القاهرة للسلام، المقرر عقدها غدا بحضور ما يقرب من 31 دولة و3 منظمات دولية؛ فرصة ذهبية لإنجاز ما فشل المجتمع الدولي في حله على مدى عدة عقود، وهو إيجاد سلام دئم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن قمة السلام ستطلق رصاصة الرحمة على صفقة القرن، وما تضمنته من خطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وأهل الضفة الغربية إلى الأردن من أجل الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وهو ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه في أكثر من مؤتمر صحفي.

مصر تبدل كافة جهودها لإحلال السلام

وتابع: «مصر تبذل كافة جهودها من أجل إحلال السلام في المنطقة، لذا جاءت تلك القمة لبحث كيفية إيقاف الغارات الوحشية الإسرائيلية على المدنيين، وكذلك الوصول لحلول تحقق السلام للشرق الأوسط».

وتوقع الشهابي، أن يقضي مؤتمر قمة القاهرة للسلام على حلم بني صهيون في تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن سيادة مصر والأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفًا أن القمة ستكون أداة ضغط على حكومة تل أبيب وكافة الحكومات الغربية الموالية لها، لوضع تصور دولي يمنع تفاقم الأزمة من خلال البحث بجدية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إقامة دولة فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس.