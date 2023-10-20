باحث: قمة القاهرة للسلام تعيد طرح قضية فلسطين على طاولة المجتمع الدولي

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها غداً بالقاهرة تأتي في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تطورات خطيرة وتصعيد كبير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

مشاركة إقليمية ودولية واسعة

وأضاف «وهبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ القمة تحظى بمشاركة إقليمية ودولية واسعة النطاق وتحمل استجابة لدعوة مصر بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بالغة كونها أعادت طرح القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي وتصدر اهتماماته بعد سنوات طويلة من النسيان وتصدر أزمات أخرى الساحة الدولية.

وأكّد أنَّها تأتي في إطار الجهود المصرية الكبيرة التي تقوم بها للسيطرة على تدهور الأوضاع في قطاع غزة من خلال المباحثات المستمرة بين الرئيس السيسي ومختلف الأطراف الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي، ودعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي والمساعدة في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي

وشدد على أنَّه «يعول على القمة أن ينجح الزعماء الحاضرون في وقف التصعيد الجاري والتوصل إلى وقف إطلاق نار والتوصل إلى مسار عودة مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنوات لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 في ظل ما تحظى به القضية من اهتمام دولي كبير مما يسهم في استقرار الأوضاع في المنطقة برمتها وإرساء السلام بها».