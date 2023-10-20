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قمة القاهرة للسلام
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خبير عن قمة القاهرة للسلام: ليس بجديد على مصر اتخاذ زمام المبادرة لإحلال السلم

كتب:

كريم روماني
07:00 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام

علق الدكتور محمد أشرف، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على انعقاد قمة القاهرة للسلام غداً، قائلاً: «ليس بجديد على مصر اتخاذ زمام المبادرة في الدعوة إلى إحلال السلم والاستقرار في المنطقة، خاصة مع اشتداد الأزمات الأمنية وبالتالي فإن دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في غزة يعد التزاماً بالخط الدبلوماسي المصري المشجع للسلام».

قمة القاهرة للسلام تتميز بمشاركة دولية وإقليمية واسعة

وأضاف «أشرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قمة القاهرة للسلام تتميز بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، تتضمن حتى بعض الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، منوهًا إلى أنَّه على كل حال، تعد استضافة مصر لهذه القمة تأكيداً لريادة مصر في النظام الدولي.

مطالبة إسرائيل باستدامة فتح الممرات الآمنة لغزة

وتابع: «أتوقع أن يدين البيان الختامي للقمة استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية خاصة غزة، فضلاً عن مطالبة إسرائيل باستدامة فتح الممرات الآمنة لغزة، وفك الحصار الإسرائيلي المتمثل في قطع إمدادات الكهرباء والوقود علاوة على ذلك، فمن المرجح مطالبة البيان إسرائيل بوقف التصعيد، وحثها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.