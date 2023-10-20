274 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على 35 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ «نموذج 10»، بعد العرض من اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتقنين ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ إلى أنه أصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى اليوم 274 حالة تصالح.

استكمال التصديق على القرارات

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.