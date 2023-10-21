4 شباب بالإسكندرية يهدون الرئيس السيسي أغنية تقديرا لإنجازاته: «كمل مسيرتك»

بأغنية حماسية عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الرئاسة عام 2014 وحتى الآن، عبّر مجموعة من شباب الإسكندرية «أيمن عبد الخالق، علي الخواجة، مؤمن ياسر، نور الدين خالد»، عن دعمهم وتأييدهم له مرشحا للرئاسة، مؤكدين أنها محاولة للتعبير عن دعمهم بشكل مختلف، لأن الإنجازات كثيرة، والأغنية تعبر عن جيل الشباب الذي شاهد الإنجازات على أرض الواقع، ويعلم أنها كانت تحتاج لسنوات طويلة لإنجازها، ولكنها انتهت في وقت قصير تحت قيادة الرئيس السيسي.

«كمل مسيرتك» تعبر عن جيل الشباب

أيمن عبد الخالق، مؤلف أغنية «كمل مسيرتك»، قال لـ«الوطن»، فكرت أنا ومجموعة من الأصدقاء في طريقة جديدة ومؤثرة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفقنا على أن يكون الدعم من خلال أغنية كتبتها بعنوان «كمل مسيرتك»، لخصت فيها الجهود والإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال 10 سنوات، وضعت فيها مشاعر الشباب من خلال كلمات تعبر عن جيل من الشباب يعي ويدرك كم هذه الإنجازات المؤثرة، والتي ساهمت في استقرار مصر ونقلها نقلة حضارية غير مسبوقة.

نور الدين خالد: الإنجازات كثيرة جدا

وأضاف نور الدين خالد، أن الأغنية كلماتها تعبر عن ما نريد أن نقوله للرئيس ليستكمل مسيرة التنمية والإنجازات، وحين بدأت في تنفيذ مونتاج الأغنية واجهت صعوبة كبيرة نظراً لأن مدة الأغنية 3 دقائق، وكم الإنجازات كبير جدا، فحاولت أن تكون المشاهد لأهم المشروعات التي تمت على أرض مصر وساهمت في استقرار الوطن وتقدمه.

بينما قال علي الخواجة، لم أقم بالغناء سابقا، ولكن روعة كلمات الأغنية ولأنها تعبر عن ما نريد أن نقوله أعطتني الحماس أثناء وضع اللحن، وقمت بغنائها ووزعها موسيقيا زميلنا مؤمن ياسر.

كلمات أغنية كمل مسيرتك

وتلخص كلمات «كمل مسيرتك»، رسالة أراد الشباب الأربعة توصيلها للرئيس تعبيرا عن دعمهم وتأييدهم لاستكمال مسيرة الإنجازات.

لما أتحديت العالم وحلفت إنك تحميها

وهدمت مخطط كان هدفه يقسم أراضيها

وأخدت العهد علينا إننا لازم نبنيها

كمل ابنيها وحقق حلمنا فيها

في كل شبر في أرض مصر ابني حضارة

ازرع وعمّر وأحنا واثقين فيك وبجدارة

بكرة تعدي المحن ويشهد علينا الزمن

الشعب المصري شعب همة وإرادة

كمل مسيرتك شعب مصر كله واقف وراك

بيأيدك ويدعمك وكل حاجة يكون معاك

وزي ما أنت وعدتنا مش هتتخلى عنها

كمل مسيرتك إحنا عارفين إنك قدها

سطر تاريخ اكتب ميلاد مصر الجديدة

ارسم لولادنا أحلام لبكرة تكون سعيدة

مهما كانت الظروف صعبة وشديدة

أنت تقدر عليها بالحكمة الرشيدة

في كل شبر في أرض مصر ابني حضارة

ازرع وعمّر وإحنا واثقين فيك وبجدارة

بكرة تعدي المحن ويشهد علينا الزمن

إن الشعب المصري شعب همة وإرادة

كمل مسيرتك شعب مصر كله واقف وراك

بيأيدك وبيدعمك وكل حاجة يكون معاك

وزي ما أنت وعدتنا مش هتتخلى عنها

كمل مسيرتك إحنا عارفين إنك قدها